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Утверждены очередные изменения в Положение о ЕСИТС: текст изменений

15:43, 6 сентября 2024
Изменения касаются порядка действий в случае технической невозможности использования подсистемы видеоконференцсвязи для фиксирования судебных заседаний и поступления заявления от участника дела об ознакомлении с материалами дела в электронном виде.
Утверждены очередные изменения в Положение о ЕСИТС: текст изменений
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Высший совет правосудия 5 сентября 2024 года утвердил изменения в «Положение о Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе и/или положения, определяющие порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)».

Согласно решению ВСП, в новой редакции изложен ряд пунктов Положения:

  1. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Обов’язковість реєстрації Електронного кабінету в ЄСІТС для окремих категорій суб’єктів визначається процесуальним законодавством.».

  1. Підпункт 2 пункту 45 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Особливості вчинення окремих процесуальних дій з використанням підсистеми відеоконференцзв’язку визначаються процесуальним законодавством.».

  1. Пункт 51 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«У разі технічної неможливості використання підсистеми відеоконференцзв’язку для здійснення фіксування судових засідань, що проводяться без застосування режиму відеоконференції, аудіо-, відеофіксація та ведення протоколу (журналу) судового засідання можуть здійснюватися наявними в судах автономними системами технічної фіксації судового процесу з подальшим долученням матеріалів до АСДС. Зазначені процесуальні дії вчиняються судом до появи в підсистемі відеоконференцзв’язку можливості автономного фіксування судових засідань.».

  1. Абзац перший пункту 124 викласти в такій редакції:

«124. У разі надходження заяви учасника справи щодо ознайомлення з матеріалами справи чи окремими документами в електронному вигляді через підсистему «Електронний суд» суд, який отримав таку заяву, забезпечує сканування відповідних матеріалів справи чи окремих документів у паперовій формі, що перебувають у такому суді, та долучає їх до матеріалів електронної судової справи.».

  1. Після пункту 133 доповнити пунктом 134 такого змісту:

«134. Терміни «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» та «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система» є тотожними для цілей Положення до приведення термінології, яка вживається в законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про доступ до судових рішень», Кодексі України з процедур банкрутства, Кодексі України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актах, у відповідність із термінологією, яка вживається в Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України та законодавстві про інформаційно-комунікаційні системи».

Автор: Вячеслав Хрипун

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