Затримали двох військових, які втекли зі служби та відкрили «бізнес» на ухилянтах

Фігуранти пропонували своїм знайомим оформити медичні документи з виключенням з військового обліку в одному з київських ТЦК та СП.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які вирішили підзаробити на знайомих військовозобов’язаних, що не хотіли йти до ЗСУ. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Підозрювані самовільно залишили місце несення служби для того, щоб «зайнятися бізнесом».

Фігуранти пропонували своїм знайомим оформити медичні документи з виключенням з військового обліку в одному з київських ТЦК та СП.

У ДБР зазначають, що їхні «послуги» коштували 8 тис. доларів США. Зловмисники взяли передоплату 500 дол. США у одного зі своїх знайомих. Їх затримали під час отримання фінальної частини суми, яку вони начебто брали для «оплати послуг» у військкоматі.

Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Слідство триває, вивчаються зв’язки фігурантів у ТЦК та СП, а також військово-лікарських комісіях столиці.

«Раніше їм було повідомлено про підозру у самовільному залишені військової частини», - додали у Бюро.

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