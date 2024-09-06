У Дністрі на кордоні з Молдовою виявили тіло чоловіка

Прикордонники заявили, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що під час патрулювання державного кордону прикордонники Могилів-Подільського загону виявили у водах Дністра тіло чоловіка, обвитого водоростями.

Попередньо встановлено, що загиблий, ймовірно, намагався переплисти річку, щоб нелегально перетнути кордон із Молдовою.

«Однак сильна течія та водорості стали фатальними для нього», - заявили прикордонники.

При чоловікові було знайдено поліетиленовий пакет з документами, особистими речами та ще одним комплектом одягу. На місце події були викликані співробітники ДСНС і поліції, які витягли тіло на берег.

Загиблим виявився мешканець Дніпропетровської області, 1971 року народження. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин трагедії.

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