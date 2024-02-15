СБУ заочно повідомила про підозру Таїсії Повалій, яка отримала громадянство рф

Співачка та колишня депутатка Таїсія Повалій отримала російське громадянство та публічно підтримує окупантів.

Українська співачка та колишня народна депутатка Таїсія Повалій заочно отримала підозру від Служби безпеки України.

Як повідомляє СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала до рф, отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль.



Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню вона вихваляла путіна та закликала захопити Україну.



Також вона намагалась дискредитувати військових ЗСУ, які брали участь у боях за Київ.



А ще Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Вона висловила слова підтримки окупантам та героїзувала їхню участь у війни проти України.

СБУ повідомила Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).



У СБУ зазначили, що тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.

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