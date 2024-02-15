СБУ заочно сообщила о подозрении Таисии Повалий, которая получила гражданство рф

Украинская певица и бывшая народная депутатка Таисия Повалий заочно получила подозрение от Службы безопасности Украины.
Как сообщает СБУ, накануне полномасштабного вторжения Повалий уехала в рф, получила российское гражданство и публично поддержала кремль.
Во время интервью московскому интернет-изданию она восхваляла путина и призывала захватить Украину.
Также она пыталась дискредитировать военных ВСУ, участвовавших в боях за Киев.
А еще Повалий по приглашению террориста Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Она выразила слова поддержки оккупантам и героизировала их участие в войне против Украины.
СБУ сообщила Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины).
В СБУ отметили, что продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.
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