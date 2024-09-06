Минюст подал иск в суд о взыскании в доход государства имущества Таисии Повалий

Минюст подал в Антикорсуд иск о применении санкции против певицы-предательницы Таисии Повалий.

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд, требуя лишить певицу-предательницу Таисию Повалий имущества, которым она владеет в Украине.

Повалий живет в москве, поддерживает войну и неоднократно делала заявления в поддержку действий врага в Украине, а также принимала участие в пропагандистских прокремлевских концертах.

Минюст требует в ВАКС взыскать с Повалий имущество, которым она прямо или через другие физические лица владеет в Украине.

Речь идет о такой недвижимости: 7 земельных участков, жилой дом и домовладение, транспортные средства – 2 автомобиля, устройства для отстрела патронов – 4 единицы и имущественные права на музыку и слова к произведению – это 8 песен.

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении Таисии Повалий, получившей гражданство рф.

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