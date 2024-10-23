ЕС хочет создать собственный разведывательный орган

В Евросоюзе хотят более эффективно противодействовать шпионажу, направленному на институты блока.

Фото: aa.com.tr

В Европейском Союзе планируется создать собственный полноценный разведывательный орган. Об этом говорится в проекте доклада, который запросила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В документе сказано, что этот шаг поможет более эффективно противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и более решительно реагировать на шпионаж в пределах своих границ, передает Bloomberg.

Собеседники агентства, знакомые с отчетом, заявили, что новая разведывательная служба будет собирать собственные данные об угрозах, выходящих из-за границ ЕС и нацеленных на весь блок. Цель состоит в том, чтобы избежать дублирования с национальными агентствами и помочь противодействовать шпионажу, направленному на институты ЕС.

Ранее в этом году фон дер Ляйен поручила бывшему президенту Финляндии Саули Ниинисте предоставить рекомендации о том, как улучшить готовность блока противостоять разным возможным кризисам. Ожидается, что он опубликует свои выводы на следующей неделе.

Ожидается, что Ниинисте предложит расширить мандат Центра разведки и ситуационного анализа ЕС, включив в него сбор разведданных, а также задействовав дипломатические делегации ЕС. Новый центр вместе с другими субъектами ЕС мог бы проводить контрразведывательную деятельность.

В проекте доклада также есть призыв усилить защиту от шпионов и предложение ограничить перемещение по ЕС дипломатов из третьих стран, если они представляют угрозу с точки зрения проведения диверсионной или шпионской деятельности.

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