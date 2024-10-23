Продавав військовослужбовцям неіснуючі тепловізори та дрони — у Києві судитимуть шахрая

Зловмисник ошукав 23 осіб на 280 тисяч гривень.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням у шахрайстві 26-річного чоловіка, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі товари для військових.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив.

«У посилки замість замовлених товарів він цинічно вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, порожні коробки», - повідомили у прокуратурі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено 23 потерпілих від шахрайських дій обвинуваченого, їм завдано матеріальну шкоду на 280 тис. гривень.

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