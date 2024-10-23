Судитимуть посадовців військової частини за привласнення 4,6 млн гривень на закупівлі продуктів

Начальника їдальні та постачальників обвинувачують у шахрайстві.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо п’яти осіб, зокрема заступника командира та начальника їдальні однієї з військових частин, а також двох менеджерів і бухгалтера постачальницької компанії. Вони обвинувачуються в привласненні 4,6 мільйона гривень, виділених на закупівлю продуктів для військових. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у період з серпня по грудень 2023 року підозрювані підробили накладні, де вказали, що продукти нібито були поставлені до військової частини. На підставі цих документів Міністерство оборони перерахувало кошти на рахунки підприємства-постачальника, проте продукти насправді не надійшли до військових, а були «списані». Отримані гроші зловмисники легалізували та розподілили між собою.

Крім того, під час обшуків у начальника їдальні було виявлено боєприпаси та вибухівку, через що йому також висунуто обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю.

Усім учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

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