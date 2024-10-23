Практика судів
  1. В Україні

Судитимуть посадовців військової частини за привласнення 4,6 млн гривень на закупівлі продуктів

20:07, 23 жовтня 2024
Начальника їдальні та постачальників обвинувачують у шахрайстві.
Судитимуть посадовців військової частини за привласнення 4,6 млн гривень на закупівлі продуктів
Джерело фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо п’яти осіб, зокрема заступника командира та начальника їдальні однієї з військових частин, а також двох менеджерів і бухгалтера постачальницької компанії. Вони обвинувачуються в привласненні 4,6 мільйона гривень, виділених на закупівлю продуктів для військових. Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у період з серпня по грудень 2023 року підозрювані підробили накладні, де вказали, що продукти нібито були поставлені до військової частини. На підставі цих документів Міністерство оборони перерахувало кошти на рахунки підприємства-постачальника, проте продукти насправді не надійшли до військових, а були «списані». Отримані гроші зловмисники легалізували та розподілили між собою.

Крім того, під час обшуків у начальника їдальні було виявлено боєприпаси та вибухівку, через що йому також висунуто обвинувачення у незаконному поводженні зі зброєю.

Усім учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд військові ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ розглядає конституційну скаргу чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ через релігію, і отримав 3 роки в’язниці

Раніше Верховний Суд виснував, що відмовитися від мобілізації через релігійні переконання не можна, і залишив в силі вирок 3 роки позбавлення волі автору конституційної скарги, який апелював до свого права на альтернативну службу замість військової.

ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

У 2025 році в Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю з детальними метаданими

Також буде створено реєстр оцінок фінансових активів.

Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.

Для того, щоб стати суддею, не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – вимоги спростять

Кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду