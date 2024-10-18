Україні для вступу в НАТО необхідно провести реформи та виконати вимоги до умов безпеки, — заявили у Білому домі

Радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван наголосив, що місце України і майбутнє України - в Альянсі.

Радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи і виконати вимоги до умов безпеки. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Потрібно ще попрацювати, щоб прийти туди, включно з реформами та умовами безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включно з інституціоналізацією апарату підтримки безпеки для України», - сказав Салліван.

Водночас він наголосив, що місце України і майбутнє України - в Альянсі.

Радник також підкреслив, що президент США Джо Байден намагається зробити підтримку України такою, яка буде розрахована на довгострокову перспективу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу 17 жовтня перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що Україна буде членом НАТО.

Додамо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги у Верховній Раді. Перший пункт цього Плану – безумовне запрошення України до НАТО.

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