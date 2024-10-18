Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы и выполнить требования к условиям безопасности, — заявили в Белом доме

Советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что место Украины и будущее Украины - в Альянсе.

Советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан заявил, что для вступления в НАТО Украине нужно провести необходимые реформы и выполнить требования к условиям безопасности. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Нужно еще поработать, чтобы прийти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос состоит в том, как построить мост от того, где мы сейчас, до возможного членства Украины в НАТО. И ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины», - сказал Салливан.

В то же время он подчеркнул, что место Украины и будущее Украины – в Альянсе.

Советник также подчеркнул, что президент США Джо Байден пытается оказать поддержку Украины такой, которая будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге 17 октября перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Украина будет членом НАТО.

Добавим, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы в Верховной Раде. Первый пункт этого Плана – безусловное приглашение Украины в НАТО.

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