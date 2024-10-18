Министр иностранных дел Франции на выходных посетит Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетит Украину для подтверждения поддержки.

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В эти выходные Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Украину, чтобы подтвердить поддержку Киева. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Барро отметил, что его визит имеет целью напомнить мировому сообществу о том, что Франция остается преданной Украине в условиях кризиса.

«Я еду в Украину, чтобы от имени Франции напомнить миру, что Франция не отворачивается от кризиса. Безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую, зависит от событий в Украине», - заявил министр.

Он подчеркнул, что в Украине продолжается гуманитарная катастрофа, обратив внимание на трагическую судьбу детей, которые были похищены и депортированы российскими военными. Барро также подтвердил, что, как и его предшественники, он убежден в недопустимости капитуляции Украины перед россией.

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