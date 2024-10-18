Міністр закордонних справ Франції на вихідних відвідає Україну

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідає Україну для підтвердження підтримки.

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Цими вихідними Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро планує відвідати Україну, щоб підтвердити підтримку Києва. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Барро зазначив, що його візит має на меті нагадати світовій спільноті про те, що Франція залишається відданою Україні в умовах кризи.

«Я їду в Україну, щоб від імені Франції нагадати світу, що Франція не відвертається від кризи. Безпека нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною, залежить від подій в Україні», — заявив міністр.

Він підкреслив, що в Україні триває гуманітарна катастрофа, звернувши увагу на трагічну долю дітей, які були викрадені та депортовані російськими військовими. Барро також підтвердив, що, як і його попередники, він переконаний у неприпустимості капітуляції України перед росією.

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