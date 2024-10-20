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Запрошення України до НАТО залежить від того, хто переможе на виборах в США, — міністр оборони Франції

19:59, 20 жовтня 2024
У Франції не проти, щоб Україна стала частиною Альянсу.
Запрошення України до НАТО залежить від того, хто переможе на виборах в США, — міністр оборони Франції
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Запрошення України до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у інтерв'ю виданню La Tribune.

«Все залежить від того, яка адміністрація знаходиться у Білому домі. Ми у Франції в принципі не проти. Але ми також маємо бути новаторами», - зазначив він.

Лекорно додав, що якщо одного разу буде досягнуто припинення вогню, то не можна стверджувати, що рф знову не нападе. Тому необхідно знайти засоби задля досягнення міцного миру.

Французький міністр оборони також наголосив, що деякі аспекти Плану перемоги України цікаві і заслуговують на те, щоб над ними попрацювати та задокументувати.

За його словами, План перемоги насамперед показує, що Україна готується до можливих переговорів, і «наше завдання - допомогти їй сісти за стіл переговорів за сприятливого співвідношення сил».

«Ми маємо пам'ятати про одне питання: які гарантії безпеки ми можемо запропонувати Україні? Звичайно, це членство в НАТО, але ми також можемо зробити все можливе, щоб допомогти Україні створити сильну армію, здатну стримувати росію у довгостроковій перспективі», — наголосив Лекорно.

Раніше стало відомо, що Україну готові запросити до НАТО, якщо на виборах США переможе Камала Гарріс.

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