Приглашение Украины в НАТО зависит от того, кто победит на выборах в США, — министр обороны Франции

Во Франции не против, чтобы Украина стала частью Альянса.

Приглашение Украины в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию La Tribune.

«Все зависит от того, какая администрация находится в Белом доме. Мы во Франции в принципе не против. Но мы также должны быть новаторами», - отметил он.

Лекорно добавил, что если однажды будет достигнуто прекращение огня, то нельзя утверждать, что рф снова не нападет. Поэтому необходимо найти средства для достижения крепкого мира.

Французский министр обороны также отметил, что некоторые аспекты Плана победы Украины интересны и заслуживают того, чтобы над ними поработать и задокументировать.

По его словам, План победы прежде всего показывает, что Украина готовится к возможным переговорам, и «наша задача – помочь ей сесть за стол переговоров при благоприятном соотношении сил».

«Мы должны помнить об одном вопросе: какие гарантии безопасности мы можем предложить Украине? Конечно, это членство в НАТО, но мы также можем сделать все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию, способную сдерживать рф в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Лекорно.

Ранее стало известно, что Украину готовы пригласить в НАТО, если на выборах США победит Камала Харрис.

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