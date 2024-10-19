Україну готові запросити до НАТО, якщо на виборах США переможе Камала Гарріс – Le Monde

США більше не проти вступу України в НАТО і, можливо, це вплине на позицію Берліна.

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Сполучені Штати більше не виступають проти запрошення України до Північноатлантичного альянсу, що може вплинути на позицію Німеччини, яка раніше також виступала проти включення Києва. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, президент США Джо Байден минулої п'ятниці обговорив у Берліні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії — Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером — План перемоги президента України Володимира Зеленського. Сполучені Штати, які раніше разом із Німеччиною блокували кроки до вступу України в НАТО, тепер принципово не заперечують проти запрошення Києва до Альянсу.

Le Monde цитує неназваного європейського дипломата, який припустив, що в разі перемоги Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США, Байден може розпочати роботу над запрошенням України до НАТО ще в перехідний період.

Зміна позиції Вашингтона, на думку кількох джерел Le Monde, може також вплинути на зміну ставлення Берліна, який виступає проти швидкого включення України до Альянсу. Однак рішення щодо запрошення України не може бути ухвалено чотирма лідерами, адже для цього потрібна ширша підтримка держав-членів НАТО. Зокрема, Туреччина та Угорщина, ймовірно, залишатимуться проти швидкого зближення Києва з Альянсом.

«Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок», — сказав виданню один із дипломатів.

Одним із ключових питань зустрічі лідерів у Берліні було використання далекобійної західної зброї для ударів по території росії. США та Німеччина намагаються уникнути ризику ескалації, тоді як Франція та Велика Британія займають більш рішучу позицію. Лідери погодилися, що одних лише далекобійних ударів може бути недостатньо для кардинальної зміни ситуації на фронті, проте до спільного рішення вони поки не дійшли.

Нагадаємо, хоч США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по рф, речник Державного департаменту США заявив, що Україна може використовувати західну зброю для атак у відповідь. Крім того, Україні не потрібен дозвіл США для атак власною зброєю по росії, – Держдеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що дискусій про вступ до НАТО без тимчасово окупованих територій немає.

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