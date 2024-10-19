Практика судів
  1. В Україні

Україну готові запросити до НАТО, якщо на виборах США переможе Камала Гарріс – Le Monde

18:51, 19 жовтня 2024
США більше не проти вступу України в НАТО і, можливо, це вплине на позицію Берліна.
Україну готові запросити до НАТО, якщо на виборах США переможе Камала Гарріс – Le Monde
Джерело фото: zakarpattya.net.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати більше не виступають проти запрошення України до Північноатлантичного альянсу, що може вплинути на позицію Німеччини, яка раніше також виступала проти включення Києва. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, президент США Джо Байден минулої п'ятниці обговорив у Берліні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії — Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном і Кіром Стармером — План перемоги президента України Володимира Зеленського. Сполучені Штати, які раніше разом із Німеччиною блокували кроки до вступу України в НАТО, тепер принципово не заперечують проти запрошення Києва до Альянсу.

Le Monde цитує неназваного європейського дипломата, який припустив, що в разі перемоги Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США, Байден може розпочати роботу над запрошенням України до НАТО ще в перехідний період.

Зміна позиції Вашингтона, на думку кількох джерел Le Monde, може також вплинути на зміну ставлення Берліна, який виступає проти швидкого включення України до Альянсу. Однак рішення щодо запрошення України не може бути ухвалено чотирма лідерами, адже для цього потрібна ширша підтримка держав-членів НАТО. Зокрема, Туреччина та Угорщина, ймовірно, залишатимуться проти швидкого зближення Києва з Альянсом.

«Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок», — сказав виданню один із дипломатів.

Одним із ключових питань зустрічі лідерів у Берліні було використання далекобійної західної зброї для ударів по території росії. США та Німеччина намагаються уникнути ризику ескалації, тоді як Франція та Велика Британія займають більш рішучу позицію. Лідери погодилися, що одних лише далекобійних ударів може бути недостатньо для кардинальної зміни ситуації на фронті, проте до спільного рішення вони поки не дійшли.

Нагадаємо, хоч США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по рф, речник Державного департаменту США заявив, що Україна може використовувати західну зброю для атак у відповідь. Крім того, Україні не потрібен дозвіл США для атак власною зброєю по росії, – Держдеп.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що дискусій про вступ до НАТО без тимчасово окупованих територій немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США НАТО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді