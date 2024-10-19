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У ЗСУ створять школу інструкторів для підвищення якості військової підготовки

19:15, 19 жовтня 2024
В Україні створять школу інструкторів з оновленими програмами та пріоритетом сержантів.
У ЗСУ створять школу інструкторів для підвищення якості військової підготовки
Джерело фото: Генштаб ЗСУ
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У Збройних силах України буде засновано школу інструкторів як єдиний навчальний підрозділ для підготовки інструкторського складу. Про це повідомили представники Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ, зокрема Євген Межевікін та Василь Румак.

Школа інструкторів стане центром підготовки для всіх ЗСУ, де навчання відбуватиметься за єдиними стандартами. Межевікін зазначив, що планується також заміна офіцерських посад викладачів на сержантські, що має підвищити престиж сержантського корпусу.

Крім того, у навчальному закладі планують проводити курси підвищення кваліфікації для діючих інструкторів. Військові підкреслили необхідність звільнення інструкторів від виконання невластивих обов'язків, щоб вони могли зосередитися на навчанні новобранців. Це передбачає виключення господарських завдань та відряджень, не пов'язаних із підготовкою.

Румак додав, що програма підготовки буде оновлена, зокрема вилучать застарілі елементи, натомість надаючи інструкторам більше часу на важливі програми, які сприятимуть збереженню життя військовослужбовців та їхній адаптації до сучасних бойових умов, включаючи застосування БпЛА та топографії.

Полковники підкреслили важливість залучення офіцерів і сержантів бойових частин до навчального процесу. Вони відзначили, що постійний обмін досвідом між військовими частинами та навчальними центрами є критично важливим, оскільки ситуація на полі бою постійно змінюється через нові тактики та технології. Для цього планується ротація інструкторського складу між бойовими частинами та навчальними центрами.

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