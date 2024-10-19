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Міністерство оборони України спростувало чутки про злам Резерв+

18:22, 19 жовтня 2024
Міноборони застерігає не довіряти фейковим ботам для підтримки Резерв+.
Міністерство оборони України спростувало чутки про злам Резерв+
Джерело фото: rbc.ua
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У Міністерстві оборони України спростували інформацію про можливий злам застосунку Резерв+ і повідомили про фейкові чат-боти технічної підтримки.

  • На початку травня, під час запуску Резерв+, технічна підтримка здійснювалася через кілька популярних платформ, включаючи Telegram, що було звичною практикою. Це був початковий етап, коли команда прагнула забезпечити доступність підтримки у різних середовищах.
  • Однак після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки Міністерство відмовилося від цього каналу, оскільки не могло гарантувати безпеку даних. Чат-бот було видалено разом із його альфа-іменем, але це дало змогу проросійським шахраям створити фейковий бот, використовуючи старе альфа-ім'я.
  • Коли було виявлено розсилку небезпечних файлів через фейковий бот, Міноборони терміново звернулося до Telegram, і бот був видалений. Зараз створення акаунтів за цим посиланням неможливе.

Міністерство підкреслює, що це не вплинуло на безпеку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг виключно в зашифрованому вигляді, і сам Резерв+ не зберігає дані про користувачів.

Команда спеціалістів з безпеки працює над забезпеченням захисту інформації в цілодобовому режимі. Також фахівці перебувають у постійному контакті з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання.

Важливо зазначити, що Міністерство оборони не надає технічну підтримку через Telegram. Усі акаунти та чат-боти з подібними назвами є фейковими.

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Міноборони Резерв+

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