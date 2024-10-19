Міністерство оборони України спростувало чутки про злам Резерв+

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про можливий злам застосунку Резерв+ і повідомили про фейкові чат-боти технічної підтримки.
Міністерство підкреслює, що це не вплинуло на безпеку Резерв+. Усі дані користувачів передаються до реєстру Оберіг виключно в зашифрованому вигляді, і сам Резерв+ не зберігає дані про користувачів.
Команда спеціалістів з безпеки працює над забезпеченням захисту інформації в цілодобовому режимі. Також фахівці перебувають у постійному контакті з користувачами, які звернулися зі скаргами, і оперативно вирішують ці питання.
Важливо зазначити, що Міністерство оборони не надає технічну підтримку через Telegram. Усі акаунти та чат-боти з подібними назвами є фейковими.
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