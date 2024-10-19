Министерство обороны Украины опровергло слухи о взломе Резерв+

Минобороны предостерегает не доверять фейковым ботам для поддержки Резерв+.

Источник фото: rbc.ua

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о возможном взломе приложения Резерв+ и сообщили о фейковых чат-ботах технической поддержки.

В начале мая, во время запуска Резерв+, техническая поддержка осуществлялась через несколько популярных платформ, включая Telegram, что было привычной практикой. Это был начальный этап, когда команда стремилась обеспечить доступность поддержки в разных средах.

Однако после анализа рисков использования Telegram для технической поддержки Министерство отказалось от этого канала, поскольку не могло гарантировать безопасность данных. Чат-бот был удален вместе с его альфа-именем, но это позволило пророссийским мошенникам создать фейковый бот, используя старое альфа-имя.

Когда была обнаружена рассылка опасных файлов через фейковый бот, Минобороны срочно обратилось в Telegram, и бот был удален. Сейчас создание аккаунтов по этой ссылке невозможно.

Министерство подчеркивает, что это не повлияло на безопасность Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде, и сам Резерв+ не хранит данные о пользователях.

Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением защиты информации в круглосуточном режиме. Также специалисты находятся в постоянном контакте с пользователями, которые обратились с жалобами, и оперативно решают эти вопросы.

Важно отметить, что Министерство обороны не предоставляет техническую поддержку через Telegram. Все аккаунты и чат-боты с подобными названиями являются фейковыми.

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