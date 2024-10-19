Министерство обороны Украины опровергло слухи о взломе Резерв+

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о возможном взломе приложения Резерв+ и сообщили о фейковых чат-ботах технической поддержки.
Министерство подчеркивает, что это не повлияло на безопасность Резерв+. Все данные пользователей передаются в реестр Оберег исключительно в зашифрованном виде, и сам Резерв+ не хранит данные о пользователях.
Команда специалистов по безопасности работает над обеспечением защиты информации в круглосуточном режиме. Также специалисты находятся в постоянном контакте с пользователями, которые обратились с жалобами, и оперативно решают эти вопросы.
Важно отметить, что Министерство обороны не предоставляет техническую поддержку через Telegram. Все аккаунты и чат-боты с подобными названиями являются фейковыми.
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