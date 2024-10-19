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Ольга Стефанишина считает, что рейды ТЦК в ресторанах и на концертах – это верно с точки зрения справедливости

18:04, 19 октября 2024
По словам Ольги Стефанишиной, «невидимые» люди не должны избежать мобилизации, – есть необходимость выполнять закон.
Ольга Стефанишина считает, что рейды ТЦК в ресторанах и на концертах – это верно с точки зрения справедливости
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина считает рейды территориальных центров комплектования в публичных местах, таких как рестораны и концертные залы, правильными. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

Стефанишина подчеркнула, что чувствует несправедливость, когда видит здоровых мужчин, которые наслаждаются жизнью в общественных местах.

«Я считаю, что это правильно. Я чувствую много несправедливости, когда я нахожусь в публичных местах, я вижу абсолютно здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Возможно, это в какой-то реальности правильно. Возможно у меня есть какое-то искаженное ощущение. Но для меня это не нормально», - заявила она.

По ее мнению, люди, которые не интегрированы в государственную систему, остаются невидимыми для власти.

«И так же несправедливо, я считаю, что в первую очередь под мобилизацию попадают люди, которые исправно платят налоги, которые официально трудоустроены, которые официально зарегистрированы. А те люди, которые не интегрированы в государственную систему, они невидимы», - отметила она, добавляя: «У нас есть потребность выполнять закон, и есть запрос на ощущение справедливости. Даже в моем близком окружении есть разные люди».

Ранее СМИ проинформировали, что в Киеве вечером 11 октября сотрудники ТЦК провели рейд возле Дворца спорта, и что некоторых мужчин задерживали.

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно с момента введения в действие Закона Украины о мобилизации в связи с введением в стране правового режима военного положения.

Напомним, Святослав Вакарчук дал первый комментарий после рейда ТЦК на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.

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ТЦК мобилизация

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