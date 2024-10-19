Ольга Стефанішина вважає, що рейди ТЦК у ресторанах і на концертах – це вірно з точки зору справедливості

За словами Ольги Стефанішиної, «невидимі» люди не мають уникнути мобілізації, – є потреба виконувати закон.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає рейди територіальних центрів комплектування у публічних місцях, таких як ресторани та концертні зали, правильними. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Стефанішина підкреслила, що відчуває несправедливість, коли бачить здорових чоловіків, які насолоджуються життям у громадських місцях.

«Я вважаю, що це правильно. Я відчуваю багато несправедливості, коли я знаходжусь в публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків , які просто насолоджуються життям. Можливо, це в якійсь реальності правильно. Можливо в мене є якесь спотворене відчуття. Але для мене це не нормально», – заявила вона.

На її думку, люди, які не інтегровані в державну систему, залишаються невидимими для влади.

«І так само несправедливо, я вважаю, що в першу чергу під мобілізацію попадають люди, які справно платять податки, які офіційно працевлаштовані, які офіційно зареєстровані. А ті люди, які не інтегровані в державну систему, вони невидимі», – зазначила вона, додаючи: «У нас є потреба виконувати закон, і є запит на відчуття справедливості. Навіть у моєму близькому оточенні є різні люди».

Раніше ЗМІ поінформували, що у Києві ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля Палацу спорту, і що деяких чоловіків затримували.

У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

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