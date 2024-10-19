Практика судів
  1. В Україні

Ольга Стефанішина вважає, що рейди ТЦК у ресторанах і на концертах – це вірно з точки зору справедливості

18:04, 19 жовтня 2024
За словами Ольги Стефанішиної, «невидимі» люди не мають уникнути мобілізації, – є потреба виконувати закон.
Ольга Стефанішина вважає, що рейди ТЦК у ресторанах і на концертах – це вірно з точки зору справедливості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає рейди територіальних центрів комплектування у публічних місцях, таких як ресторани та концертні зали, правильними. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Стефанішина підкреслила, що відчуває несправедливість, коли бачить здорових чоловіків, які насолоджуються життям у громадських місцях.

«Я вважаю, що це правильно. Я відчуваю багато несправедливості, коли я знаходжусь в публічних місцях, я бачу абсолютно здорових чоловіків , які просто насолоджуються життям. Можливо, це в якійсь реальності правильно. Можливо в мене є якесь спотворене відчуття. Але для мене це не нормально», – заявила вона.

На її думку, люди, які не інтегровані в державну систему, залишаються невидимими для влади.

«І так само несправедливо, я вважаю, що в першу чергу під мобілізацію попадають люди, які справно платять податки, які офіційно працевлаштовані, які офіційно зареєстровані. А ті люди, які не інтегровані в державну систему, вони невидимі», – зазначила вона, додаючи: «У нас є потреба виконувати закон, і є запит на відчуття справедливості. Навіть у моєму близькому оточенні є різні люди».

Раніше ЗМІ поінформували, що у Києві ввечері 11 жовтня співробітники ТЦК провели рейд біля Палацу спорту, і що деяких чоловіків затримували.

У Київському міському ТЦК та СП повідомили, що заходи оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дію Закону України про мобілізацію у зв'язку з уведенням в країні правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук дав перший коментар після рейду ТЦК на концерті «Океану Ельзи» в Києві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

У Раді створять ТСК з підготовки засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів РФ

Ярослав Юрчишин та Марія Мезенцева вказують, що розвал РФ «несе значні ризики для української, європейської та світової безпеки, через що союзники України запобігатимуть цьому процесу, створюючи для України ризики продовження і повторення війни», тому «українська політика щодо РФ має бути розроблена лише у тісній взаємодії з національними рухами автохтонних колонізованих народів РФ».

Верховний Суд забезпечив виконання судового рішення в пенсійній справі за допомогою судового контролю

Лише у березні 2024 року Управління Пенсійного фонду направило до Верховного Суду новий звіт про виконання постанови ВС від 11 лютого 2020 року, в якому зазначило про повне виконання цієї постанови.

Верховний Суд задовольнив позов фізичної особи, вказавши на формальний підхід пенсійного органу під час розгляду заяви про призначення пенсії за віком

Відмова Пенсійного фонду у розгляді заяви, поданої фізичною особою у довільній формі, може бути визнано надмірним формалізмом – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді