У Мексиці вилучили рекордні 8,4 тонни наркотиків на $100 млн

У Мексиці затримано 23 особи внаслідок найбільшої в історії конфіскації наркотиків.

Джерело фото: DW

Військово-морські сили Мексики під час морської операції вилучили найбільшу в історії країни партію наркотиків. За інформацією DW, загалом було confiscовано 8,4 тонни невстановлених наркотиків, які оцінюються на понад 2 мільярди песо (приблизно 100 мільйонів доларів США).

Операція відбулася поблизу узбережжя Тихого океану, в районі портового міста Ласаро-Карденас. У рамках заходу були затримані 23 особи, а також вилучено 8 700 літрів пального та шість човнів. Наркотики були розподілені між п’ятьма катерами та однією швидкісною субмариною.

З 2006 року, коли Мексика залучила армію до боротьби з наркоторгівлею, в країні було вбито понад 450 000 людей, а десятки тисяч зникли безвісти. Попередній рекорд за обсягом вилучених наркотиків належав конфіскації 23 тонн колумбійського кокаїну в листопаді 2007 року.

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