В Мексике изъяли рекордные 8,4 тонны наркотиков на $100 млн

В Мексике задержаны 23 человека в результате крупнейшей в истории конфискации наркотиков.

Источник фото: DW

Военно-морские силы Мексики во время морской операции изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков. По информации DW, всего было confiscовано 8,4 тонны неустановленных наркотиков, которые оцениваются более чем на 2 миллиарда песо (примерно 100 миллионов долларов США).

Операция состоялась вблизи побережья Тихого океана, в районе портового города Ласаро-Карденас. В рамках мероприятия были задержаны 23 человека, а также изъято 8 700 литров горючего и шесть лодок. Наркотики были распределены между пятью катерами и одной скоростной субмариной.

С 2006 года, когда Мексика привлекла армию к борьбе с наркоторговлей, в стране было убито более 450 000 человек, а десятки тысяч пропали без вести. Предыдущий рекорд по объему изъятых наркотиков принадлежал конфискации 23 тонн колумбийского кокаина в ноябре 2007 года.

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