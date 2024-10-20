В Украине ввели ипотечное кредитование для ВПЛ

В Украине стартует программа доступного ипотечного кредитования для ВПЛ с 3% годовых.

В Украине запущена программа доступного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая реализуется Министерством реинтеграции и Держмолодьжитлом при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).

Основные условия ипотеки в рамках этой программы включают:

Самая низкая в Украине ставка - всего 3% годовых.

Кредит предоставляется на срок до 30 лет, при этом заем должен быть оплачен до 65-летия заемщика.

Первоначальный взнос составляет от 6% стоимости жилья.

Объектом кредитования могут быть квартиры или дома, которые были введены в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструированы не более 35 лет назад.

Более подробную информацию об условиях участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» можно найти в соответствующем видеоролике.

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