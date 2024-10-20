В Украине ввели ипотечное кредитование для ВПЛ

В Украине запущена программа доступного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая реализуется Министерством реинтеграции и Держмолодьжитлом при финансовой поддержке Правительства Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW).
Основные условия ипотеки в рамках этой программы включают:
Объектом кредитования могут быть квартиры или дома, которые были введены в эксплуатацию не более 50 лет назад или реконструированы не более 35 лет назад.
Более подробную информацию об условиях участия в программе «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» можно найти в соответствующем видеоролике.
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