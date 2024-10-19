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Полтавчанин попытался провезти через границу 500 жестких дисков «Western Digital»

17:52, 19 октября 2024
Жесткие диски из Нидерландов стоимостью миллион гривен не прошли таможенный контроль
Полтавчанин попытался провезти через границу 500 жестких дисков «Western Digital»
Источник фото: UkraineCustoms
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Государственная таможенная служба Украины сообщила об инциденте на таможенном пункте пропуска «Шегини-Медика». 53-летний житель Полтавщины, который прибыл из Нидерландов на микроавтобусе «MERCEDES-BENZ SPRINTER», пытался провести через таможню 500 новых жестких дисков марки «Western Digital».

Водитель выбрал полосу «зеленый коридор», утверждая, что не имеет товаров, подлежащих декларированию и налогообложению. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили жесткие диски в багажном отделении без признаков сокрытия.

По факту недекларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу, был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет почти миллион гривен.

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таможня контрабанда

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