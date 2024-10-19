Полтавчанин попытался провезти через границу 500 жестких дисков «Western Digital»

Жесткие диски из Нидерландов стоимостью миллион гривен не прошли таможенный контроль

Источник фото: UkraineCustoms

Государственная таможенная служба Украины сообщила об инциденте на таможенном пункте пропуска «Шегини-Медика». 53-летний житель Полтавщины, который прибыл из Нидерландов на микроавтобусе «MERCEDES-BENZ SPRINTER», пытался провести через таможню 500 новых жестких дисков марки «Western Digital».

Водитель выбрал полосу «зеленый коридор», утверждая, что не имеет товаров, подлежащих декларированию и налогообложению. Однако при осмотре автомобиля таможенники обнаружили жесткие диски в багажном отделении без признаков сокрытия.

По факту недекларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу, был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет почти миллион гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.