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Полтавчанин спробував провезти через кордон 500 жорстких дисків «Western Digital»

17:52, 19 жовтня 2024
Жорсткі диски з Нідерландів вартістю мільйон гривень не пройшли митний контроль.
Полтавчанин спробував провезти через кордон 500 жорстких дисків «Western Digital»
Джерело фото: UkraineCustoms
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Державна митна служба України повідомила про інцидент на митному пункті пропуску «Шегині-Медика». 53-річний житель Полтавщини, який прибув з Нідерландів на мікроавтобусі «MERCEDES-BENZ SPRINTER», намагався провести через митницю 500 нових жорстких дисків марки «Western Digital».

Водій обрав смугу «зелений коридор», стверджуючи, що не має товарів, які підлягають декларуванню та оподаткуванню. Проте під час огляду автомобіля митники виявили жорсткі диски в багажному відділенні без ознак приховування.

За фактом недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон, було складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить майже мільйон гривень.

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митниця контрабанда

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