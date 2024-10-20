Реєстрація народження дитини за кордоном – що потрібно знати

МЗС роз’яснило процедуру реєстрації народження дітей українців за кордоном.

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Міністерство закордонних справ України роз’яснило, що українці, які народили дітей за кордоном, можуть зареєструвати їх у консульських установах України. Цю процедуру важливо здійснити протягом першого місяця після народження малюка.

У разі якщо заява про реєстрацію народження подається після року з моменту народження дитини та до досягнення нею 16 років, реєстрація відбувається на загальних підставах, проте в документах зазначається «Реєстрація з пропуском строку».

Для реєстрації народження необхідні такі документи:

Медичний документ про народження дитини (перекладений і легалізований).

Паспортні документи батьків або одного з них.

Документи, що підтверджують походження дитини або правовий статус батьків, зокрема свідоцтво про шлюб, заяви батьків про визнання батьківства або спільні заяви, якщо батьки не перебувають у шлюбі.

Якщо батьки не можуть особисто зареєструвати дитину, це можуть зробити їх представник або інша довірена особа.

Реєстрація народження є важливим кроком для отримання дитиною перших документів і забезпечення її подальшого життя. Якщо один або обидва батьки не досягли 18-річного віку, народження дитини реєструється у звичайному порядку без потреби в згоді батьків або опікунів.

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