Практика судів
  1. В Україні

Реєстрація народження дитини за кордоном – що потрібно знати

07:18, 20 жовтня 2024
МЗС роз’яснило процедуру реєстрації народження дітей українців за кордоном.
Реєстрація народження дитини за кордоном – що потрібно знати
Джерело фото: cheline.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України роз’яснило, що українці, які народили дітей за кордоном, можуть зареєструвати їх у консульських установах України. Цю процедуру важливо здійснити протягом першого місяця після народження малюка.

У разі якщо заява про реєстрацію народження подається після року з моменту народження дитини та до досягнення нею 16 років, реєстрація відбувається на загальних підставах, проте в документах зазначається «Реєстрація з пропуском строку».

Для реєстрації народження необхідні такі документи:

  • Медичний документ про народження дитини (перекладений і легалізований).
  • Паспортні документи батьків або одного з них.
  • Документи, що підтверджують походження дитини або правовий статус батьків, зокрема свідоцтво про шлюб, заяви батьків про визнання батьківства або спільні заяви, якщо батьки не перебувають у шлюбі.

Якщо батьки не можуть особисто зареєструвати дитину, це можуть зробити їх представник або інша довірена особа.

Реєстрація народження є важливим кроком для отримання дитиною перших документів і забезпечення її подальшого життя. Якщо один або обидва батьки не досягли 18-річного віку, народження дитини реєструється у звичайному порядку без потреби в згоді батьків або опікунів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Громадська рада доброчесності у Брюсселі поскаржилася на Верховний Суд

У ГРД повідомили, що Верховний Суд є «проблемою», яку необхідно «вирішити».

За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Створення на прибудинковій території ОСББ об’єктів на зразок пандусу з бетону має проводитися тільки за згодою співвласників – Верховний Суд

Створення на прибудинковій території ОСББ певних об’єктів має проводитися тільки за згодою співвласників і за умови, що такі об’єкти не призведуть до порушень прав інших співвласників у багатоквартирному житловому будинку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України