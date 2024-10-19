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Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном

17:34, 19 жовтня 2024
Більше 100 тисяч українських бійців пройшли підготовку від партнерів з 2022 року.
Понад 100 тисяч українських військових пройшли підготовку за кордоном
Джерело фото: armyinform
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Більше 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України отримали підготовку на території країн-партнерів з початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Євген Межевікін, пише Укрінформ.

За словами Межевікіна, підготовка охоплювала різні напрямки, включаючи базову підготовку, навчання фахівців, підготовку лідерів та злагодження штабів. «За 2022, 2023, 2024 рік на території країн-партнерів підготовку пройшли більше 100 тисяч військовослужбовців за різними напрямками підготовки, починаючи від базової, фахівці різних видів/родів військ, підготовка лідерів, злагодження штабів тощо. Тобто дуже великий обсяг роботи на себе взяли наші партнери», — зазначив він.

Представник Генштабу підкреслив, що співпраця з країнами НАТО та іншими партнерами в сфері підготовки українських військових триває та активно розвивається. «Це яскраво підтверджує, що Україна не одна в боротьбі проти російського агресора» — резюмував Межевікін.

Нагадаємо, що нещодавно The Times повідомила про можливість відправки британських військ в Україну для допомоги у підготовці новобранців, оскільки такий підхід був би дешевшим, ефективнішим і швидшим, ніж проведення тренувань на військових базах у Великій Британії.

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ЗСУ військові

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