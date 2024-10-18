Вітаємо з Днем народження Заслуженого юриста України Романюка Романа Сергійовича!

«Судово-юридична газета» вітає Заслуженого юриста України Романа Сергійовича Романюка з Днем народження!

18 жовтня Заслужений юрист України, відомий правник, народний депутат України VII та VIII скликань Роман Сергійович Романюк відзначає День народження.

Роман Сергійович доклав значних зусиль до розбудови в Україні соціальної та правової держави.

Зокрема Роман Романюк є автором законодавчих ініціатив, спрямованих на захист незалежності судової влади.

В цей день бажаємо Роману Сергійовичу сил, міцного здоров’я, довгих років життя, енергії та професійних звершень! Нехай життя дарує Вам лише приємні моменти, а всі Ваші прагнення досягають успіху!

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