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Вітаємо з Днем народження Заслуженого юриста України Романюка Романа Сергійовича!

09:30, 18 жовтня 2024
«Судово-юридична газета» вітає Заслуженого юриста України Романа Сергійовича Романюка з Днем народження!
Вітаємо з Днем народження Заслуженого юриста України Романюка Романа Сергійовича!
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18 жовтня Заслужений юрист України, відомий правник, народний депутат України VII та VIII скликань Роман Сергійович Романюк відзначає День народження.

Роман Сергійович доклав значних зусиль до розбудови в Україні соціальної та правової держави.

Зокрема Роман Романюк є автором законодавчих ініціатив, спрямованих на захист незалежності судової влади.

В цей день бажаємо Роману Сергійовичу сил, міцного здоров’я, довгих років життя, енергії та професійних звершень! Нехай життя дарує Вам лише приємні моменти, а всі Ваші прагнення досягають успіху!

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