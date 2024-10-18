Поздравляем с Днем рождения Заслуженного юриста Украины Романюка Романа Сергеевича!

«Судово-юридична газета» вітає Заслуженого юриста України Романа Сергійовича Романюка з Днем народження!

18 октября Заслуженный юрист Украины, известный юрист, народный депутат Украины VII и VIII созывов Роман Сергеевич Романюк отмечает День рождения.

Роман Сергеевич приложил значительные усилия к развитию в Украине социального и правового государства.

В частности Роман Романюк является автором законодательных инициатив, направленных на защиту независимости судебной власти.

В этот день желаем Роману Сергеевичу сил, крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии и профессиональных свершений! Пусть жизнь дарит Вам только приятные моменты, а все Ваши стремления достигают успеха!

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