Поздравляем с Днем рождения Заслуженного юриста Украины Романюка Романа Сергеевича!

18 октября Заслуженный юрист Украины, известный юрист, народный депутат Украины VII и VIII созывов Роман Сергеевич Романюк отмечает День рождения.
Роман Сергеевич приложил значительные усилия к развитию в Украине социального и правового государства.
В частности Роман Романюк является автором законодательных инициатив, направленных на защиту независимости судебной власти.
В этот день желаем Роману Сергеевичу сил, крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии и профессиональных свершений! Пусть жизнь дарит Вам только приятные моменты, а все Ваши стремления достигают успеха!
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