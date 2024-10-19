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Суд в Калифорнии приостановил решение об открытии магазина приложений Google Play на время апелляции

16:58, 19 октября 2024
Калифорнийский суд удовлетворил ходатайство Google, конкуренция в Play Store отложена.
Суд в Калифорнии приостановил решение об открытии магазина приложений Google Play на время апелляции
Источник фото: processer.media
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Федеральный судья в Калифорнии удовлетворил просьбу компании Google о временной приостановке действия судебного постановления, которое требовало от нее открыть свой магазин приложений Play для усиления конкуренции. Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США из Сан-Франциско, Джеймс Донато, принял решение в пользу компании Epic Games, разработчика игры «Fortnite». Судебное постановление должно было вступить в силу 1 ноября. Google заявила, что выполнение этого решения нанесет ущерб компании и создаст серьезные риски для безопасности, защиты и конфиденциальности в экосистеме Android.

Донато решил приостановить исполнение постановления, чтобы дать 9-му окружному апелляционному суду США возможность рассмотреть отдельное ходатайство Google о приостановлении действия судейского решения. В то же время судья отклонил отдельное ходатайство Google о приостановлении действия приказа на время рассмотрения более широкой апелляции по этому делу.

«Мы довольны решением Окружного суда временно приостановить внедрение опасных средств защиты, которых требует Epic, поскольку Апелляционный суд рассматривает нашу просьбу о дальнейшем приостановлении средств защиты, пока мы подаем апелляцию», - говорится в заявлении Google.

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