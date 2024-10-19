Украина упрощает импорт энергетического оборудования, освободив его от налогов

Кабмин принял новые правила для импорта энергетического оборудования: НДС и пошлины отменены.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое утверждает перечень энергетического оборудования и товаров, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины. Эти товары могут быть импортированы в Украину в рамках соглашений, финансирование которых осуществляет Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Постановление, регулирующее эти вопросы, было одобрено на заседании Правительства и касается реализации пунктов 937 Таможенного кодекса и 881 Налогового кодекса Украины.

В список товаров, подлежащих освобождению, входят нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, насосы, двигатели, генераторы, электрогенераторные установки, трансформаторы, аккумуляторы, электрическое оборудование, транспортные средства, включая грузовые автомобили и самоходную технику.

Также утвержден порядок подтверждения операций по импорту товаров, связанных с соглашениями, которые финансируются за счет Фонда поддержки энергетики Украины. Фонд был создан при Секретариате Энергетического Сообщества по инициативе Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Министр Галущенко отметил, что освобождение от налоговой и таможенной нагрузки на энергетическое оборудование будет способствовать более быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры, пострадавшей от вражеских атак. Это также обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона и надежное энергоснабжение для граждан, бизнеса и критической инфраструктуры Украины.

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