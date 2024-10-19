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Україна спрощує імпорт енергетичного обладнання, звільнивши його від податків

17:16, 19 жовтня 2024
Кабмін ухвалив нові правила для імпорту енергетичного обладнання: ПДВ та мито скасовано.
Україна спрощує імпорт енергетичного обладнання, звільнивши його від податків
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка затверджує перелік енергетичного обладнання та товарів, що звільняються від податку на додану вартість (ПДВ) та ввізного мита. Ці товари можуть бути імпортовані в Україну в рамках угод, фінансування яких здійснює Фонд підтримки енергетики України. Про це повідомили у відомстві.

Постанову, що регулює ці питання, було схвалено на засіданні Уряду та стосується реалізації пунктів 937 Митного кодексу та 881 Податкового кодексу України.

До списку товарів, що підлягають звільненню, входять нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, насоси, двигуни, генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, транспортні засоби, включаючи вантажні автомобілі та самохідну техніку.

Також затверджено порядок підтвердження операцій з імпорту товарів, пов’язаних із угодами, які фінансуються за рахунок Фонду підтримки енергетики України. Фонд було створено при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства за ініціативою Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Міністр Галущенко зазначив, що звільнення від податкового та митного навантаження на енергетичне обладнання сприятиме швидшому відновленню енергетичної інфраструктури, яка постраждала від ворожих атак. Це також забезпечить стабільне проходження опалювального сезону та надійне енергопостачання для громадян, бізнесу та критичної інфраструктури України.

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Кабінет Міністрів України енергетика

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