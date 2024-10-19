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Український правозахисник та військовий Максим Буткевич звільнений з російського полону

15:46, 19 жовтня 2024
Максим Буткевич повернувся додому з російського полону.
Український правозахисник та військовий Максим Буткевич звільнений з російського полону
Джерело фото: ZMINA
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Український правозахисник, журналіст і військовослужбовець Максим Буткевич повернувся додому з російського полону. Про це 18 жовтня повідомив Центр прав людини Zmina, посилаючись на батька Буткевича. «Вітаємо співзасновника Центру прав людини ZMINA вдома», — йдеться у заяві.

У березні 2023 року Буткевича засудили на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до 13 років колонії суворого режиму за нібито обстріл житлового будинку в Сєвєродонецьку, що призвів до поранення двох цивільних осіб. Йому інкримінували «порушення правил війни». Однак українські журналісти встановили, що 4 червня 2022 року, в день інциденту, він не був на Донбасі. Міністерство закордонних справ України назвало цей «вирок» незаконним і нікчемним.

22 серпня перший апеляційний суд загальної юрисдикції в Москві залишив без змін рішення про ув’язнення українського правозахисника. Буткевич пішов захищати Україну на початку березня 2022 року і з того часу перебував у полоні, щонайменше з 24 червня 2022 року, коли російські пропагандисти опублікували відео його допиту. У серпні Міністерство оборони рф підтвердило, що утримує Буткевича в полоні.

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