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Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів БпЛА

23:59, 19 жовтня 2024
Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який затвердив Кабмін.
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів БпЛА
Ілюстративне зображення: АрміяInform
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Столичний навчальний центр Global Drone Аcademy став першою приватною школою операторів безпілотних літальних апаратів, яка отримала від Міністерства оборони України офіційний дозвіл.

Про це повідомили у Міноборони та зазначили, що відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, але й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність, що дозволить їм служити у війську за конкретним напрямком.

Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет Міністрів.

«Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям», - пояснили у Міноборони.

Навчальний центр працює ще з 2022 року і за цей час школа випустила понад 3 700 операторів БпЛА. Серед її випускників — військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

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Міноборони

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