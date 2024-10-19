Минобороны сертифицировало первую частную школу операторов БпЛА

Процесс прошел в рамках экспериментального проекта по сертификации частных школ БПЛА, который утвердил Кабмин.

Иллюстративное изображение: АрміяInform

Столичный учебный центр Global Drone Аcademy стал первой частной школой операторов беспилотных летательных аппаратов, получившей официальное разрешение от Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Минобороны и отметили, что теперь заведение не только будет обучать военных и гражданских управлению дронами, но и будет предоставлять выпускникам соответствующую военно-учетную специальность, что позволит им служить в армии по конкретному направлению.

Процесс прошел в рамках экспериментального проекта по сертификации частных школ БПЛА, который две недели назад утвердил Кабинет Министров.

«Эта инициатива направлена ​​на увеличение количества специалистов, проходящих подготовку в Украине, и улучшение качества обучения в частных школах. Ведь сертифицированные компании должны отвечать четким критериям», – пояснили в Минобороны.

Учебный центр работает еще с 2022 года и за это время школа выпустила более 3700 операторов БПЛА. Среди ее выпускников – военные ССО, ГУР, СБУ и ВСУ.

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