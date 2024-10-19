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В Киеве в результате ДТП с грузовиком мужчину зажало в изуродованном автомобиле

23:30, 19 октября 2024
В результате столкновения легкового автомобиля Opel с грузовиком MAN водитель легковушки оказался заблокирован.
В Киеве в результате ДТП с грузовиком мужчину зажало в изуродованном автомобиле
Источник фото: ГСЧС
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В Святошинском районе столицы спасатели освободили водителя из изуродованного автомобиля. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, в пятницу 18 октября поздно вечером в 23:03 поступило сообщение о ДТП на Брест-Литовском шоссе.

В результате столкновения легкового автомобиля Opel с грузовиком MAN водитель легковушки оказался заблокирован.

Спасатели использовали электро- и гидравлические инструменты, чтобы освободить его, после чего пострадавшего передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу.

Причины инцидента выясняют правоохранители.

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ДТП ГСЧС Киев

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