В Киеве в результате ДТП с грузовиком мужчину зажало в изуродованном автомобиле

В результате столкновения легкового автомобиля Opel с грузовиком MAN водитель легковушки оказался заблокирован.

Источник фото: ГСЧС

В Святошинском районе столицы спасатели освободили водителя из изуродованного автомобиля. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, в пятницу 18 октября поздно вечером в 23:03 поступило сообщение о ДТП на Брест-Литовском шоссе.

В результате столкновения легкового автомобиля Opel с грузовиком MAN водитель легковушки оказался заблокирован.

Спасатели использовали электро- и гидравлические инструменты, чтобы освободить его, после чего пострадавшего передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу.

Причины инцидента выясняют правоохранители.

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