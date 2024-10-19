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В Дарницком районе Киева обломки дронов повредили автомобили, дома и ресторан

14:52, 19 октября 2024
В результате вражеской атаки БпЛА получили повреждения здания и автомобили в Дарницком районе.
В Дарницком районе Киева обломки дронов повредили автомобили, дома и ресторан
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В столице в результате вражеской атаки БпЛА получили повреждения здания и автомобили в Дарницком районе столицы. Одна женщина пострадала.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 19 октября по информации по состоянию на 12:43.

«В целом в Дарницком районе повреждены 3 жилых дома, 9 автомобилей и 1 здание ресторана. Информация о нанесенном ущербе выясняется» - отметили там.

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Киев

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