В Дарницком районе Киева обломки дронов повредили автомобили, дома и ресторан

В результате вражеской атаки БпЛА получили повреждения здания и автомобили в Дарницком районе.

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В столице в результате вражеской атаки БпЛА получили повреждения здания и автомобили в Дарницком районе столицы. Одна женщина пострадала.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 19 октября по информации по состоянию на 12:43.

«В целом в Дарницком районе повреждены 3 жилых дома, 9 автомобилей и 1 здание ресторана. Информация о нанесенном ущербе выясняется» - отметили там.

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