У Дарницькому районі Києва уламки дронів пошкодили автівки, будинки та ресторан

Унаслідок ворожої атаки БпЛА зазнали пошкоджень будівлі та автомобілі у Дарницькому районі.

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У столиці внаслідок ворожої атаки БпЛА зазнали пошкоджень будівлі та автомобілі у Дарницькому районі столиці. Одна жінка постраждала.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації 19 жовтня за інформацією станом на 12:43.

«Загалом у Дарницькому районі пошкоджено 3 житлові будинки, 9 автомобілів та 1 будівля ресторану. Інформація щодо завданої шкоди зʼясовується» - зазначили там.

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