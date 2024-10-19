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У Сумах планують переробляти будівельні відходи від руйнувань

22:29, 19 жовтня 2024
Одну з двох стаціонарних ліній з перероблення будівельних відходів, наданих Київщині, агентство JICA готове передати Сумській міській тергромаді.
У Сумах планують переробляти будівельні відходи від руйнувань
Ілюстративне зображення: gruzavto.lviv.ua
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У Сумах планують переробляти будівельні відходи від руйнувань, що сталися у місті після російських обстрілів. Про це повідомили в Сумській міськраді за результатими наради.

Зокрема йшлося про утилізацію будівельного сміття, яке утворилось внаслідок масштабних руйнувань, яких завдає російська армія від часу повномасштабного збройного вторгнення.

«У межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції JICA вже надало спеціальне обладнання для подрібнення й сепарації (зберігання) будівельних відходів Київській області та Харкову. Надалі планують поширити цю співпрацю й на прикордонну Сумщину, яка зазнає щоденних обстрілів та руйнувань. Зокрема, одну з двох стаціонарних ліній з перероблення будівельних відходів, наданих Київщині, JICA готове передати Сумській МТГ», - пишуть у міськраді.

За оцінками експертів, в Україні вже накопичилося близько 10 – 12 млн тонн відходів від руйнувань, і щоденно їхній обсяг, на жаль, збільшується. Як наслідок, відбувається стихійне накопичення та неконтрольоване зберігання небезпечних матеріалів (зокрема, азбестовмісних) на тимчасових звалищах, що створює високі екологічні ризики. Тож, для кожної області, де відбуваються бойові дії, актуальним є створення загальної системи поводження й управління будівельними відходами від руйнувань.

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