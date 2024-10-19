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В Сумах планируют перерабатывать строительные отходы от разрушений

22:29, 19 октября 2024
Одну из двух стационарных линий по переработке строительных отходов, предоставленных Киевщине, агентство JICA готово передать Сумской городской тергромаде.
В Сумах планируют перерабатывать строительные отходы от разрушений
Иллюстративное изображение: gruzavto.lviv.ua
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В Сумах планируют перерабатывать строительные отходы от разрушений, которые произошли в городе после российских обстрелов. Об этом сообщили в Сумском горсовете по результатам совещания.

В частности речь шла об утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате масштабных разрушений, которые наносит российская армия со времени полномасштабного вооруженного вторжения.

«В рамках Проекта экстренного восстановления и реконструкции JICA уже предоставило специальное оборудование для измельчения и сепарации (хранения) строительных отходов Киевской области и Харькову. В дальнейшем планируют распространить это сотрудничество и на пограничную Сумщину, которая подвергается ежедневным обстрелам и разрушениям. В частности, одна из двух стационарных линий по переработке строительных отходов, предоставленных Киевщине, JICA готово передать Сумской МТГ», - пишут в горсовете.

По оценкам экспертов, в Украине уже накопилось около 10-12 млн тонн отходов от разрушений, и ежедневно их объем, к сожалению, увеличивается. Как следствие происходит стихийное накопление и неконтролируемое хранение опасных материалов (в частности, асбестосодержащих) на временных свалках, что создает высокие экологические риски. Поэтому для каждой области, где происходят боевые действия, актуальным является создание общей системы поведения и управления строительными отходами от разрушений.

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