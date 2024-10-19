Вашингтон объявил вознаграждение за данные о российском издании «Рыбарь» и его сотрудниках.

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Правительство США объявило о вознаграждении до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать или найти российское военное медиа-издание «Рыбарь» и его сотрудников. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации программы Rewards for Justice, «Рыбарь» является одним из самых влиятельных медиа, освещающих вторжение россии в Украину, и имеет более 1,3 миллиона подписчиков на своем Telegram-канале. Издание подозревают в укреплении военного потенциала россии и продвижении пророссийских и антизападных нарративов.

Ранее «Рыбарь» финансировался Евгением Пригожиным, однако сейчас получает средства от российской корпорации «Ростех», которая находится под санкциями США с 2022 года. Кроме того, по данным американских властей, издание создало страницу «TEXASvsUSA» в соцсети X, что способствует социальным расколам и разжигает вражду накануне выборов в США.

В ответ на обвинения, директор «Рыбаря» Михаил Звинчук отрицает вмешательство в выборы и иронично предоставил свой адрес в москве, отметив, что ждет выплату вознаграждения через банковский перевод или криптовалюту.

Одновременно с этим, США объявили о новых санкциях против российского государственного телеканала RT и его руководства, включая главного редактора Маргариту Симоньян.

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