Глава МИД Украины провел переговоры с французским коллегой в Киеве

Министры иностранных дел Украины и Франции обсудили поддержку Плана победы и Формулы мира.

Источник фото: mfa.gov.ua

В субботу, 19 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, который прибыл с официальным визитом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Главными темами переговоров стали поддержка союзниками Плана победы и Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, а также противодействие попыткам россии масштабировать войну через привлечение поддержки КНДР. Особое внимание было уделено укреплению украинско-французского оборонного сотрудничества и подготовке к зимнему периоду для обеспечения энергетической устойчивости Украины.

«Сейчас уже заложена основа для разветвленного сотрудничества с Францией в оборонной промышленности. Это касается в частности локализации и совместного производства наиболее необходимых вооружений в Украине, а также передачи ряда французских инновационных технологий», - подчеркнул Андрей Сибига.

Министр также высоко оценил усилия Франции в возвращении похищенных украинских детей и поддержал недавнее франко-канадское заявление по этому вопросу. Стороны обсудили подготовку к министерской конференции, которая состоится 30-31 октября в Канаде, с целью привлечения как можно большего количества участников.

Еще одним важным аспектом встречи стало обсуждение углубления сотрудничества между регионами Украины и Франции. Сибига отметил успешное взаимодействие, в частности в восстановлении Черниговской области, под патронатом Франции.

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