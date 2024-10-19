Глава МЗС України провів переговори з французьким колегою в Києві

Міністри закордонних справ України та Франції обговорили підтримку Плану перемоги та Формули миру.

Джерело фото: mfa.gov.ua

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який прибув з офіційним візитом. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Головними темами переговорів стали підтримка союзниками Плану перемоги та Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також протидія спробам росії масштабувати війну через залучення підтримки КНДР. Окрему увагу було приділено зміцненню українсько-французької оборонної співпраці та підготовці до зимового періоду для забезпечення енергетичної стійкості України.

«Наразі вже закладена основа для розгалуженої співпраці з Францією в оборонній промисловості. Це стосується зокрема локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі низки французьких інноваційних технологій», – підкреслив Андрій Сибіга.

Міністр також високо оцінив зусилля Франції у поверненні викрадених українських дітей і підтримав недавню франко-канадську заяву з цього питання. Сторони обговорили підготовку до міністерської конференції, яка відбудеться 30-31 жовтня в Канаді, з метою залучення якомога більшої кількості учасників.

Ще одним важливим аспектом зустрічі стало обговорення поглиблення співпраці між регіонами України та Франції. Сибіга відзначив успішну взаємодію, зокрема у відбудові Чернігівської області, під патронатом Франції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.