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Глава МЗС України провів переговори з французьким колегою в Києві

14:34, 19 жовтня 2024
Міністри закордонних справ України та Франції обговорили підтримку Плану перемоги та Формули миру.
Глава МЗС України провів переговори з французьким колегою в Києві
Джерело фото: mfa.gov.ua
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У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який прибув з офіційним візитом. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Головними темами переговорів стали підтримка союзниками Плану перемоги та Формули миру Президента України Володимира Зеленського, а також протидія спробам росії масштабувати війну через залучення підтримки КНДР. Окрему увагу було приділено зміцненню українсько-французької оборонної співпраці та підготовці до зимового періоду для забезпечення енергетичної стійкості України.

«Наразі вже закладена основа для розгалуженої співпраці з Францією в оборонній промисловості. Це стосується зокрема локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі низки французьких інноваційних технологій», – підкреслив Андрій Сибіга.

Міністр також високо оцінив зусилля Франції у поверненні викрадених українських дітей і підтримав недавню франко-канадську заяву з цього питання. Сторони обговорили підготовку до міністерської конференції, яка відбудеться 30-31 жовтня в Канаді, з метою залучення якомога більшої кількості учасників.

Ще одним важливим аспектом зустрічі стало обговорення поглиблення співпраці між регіонами України та Франції. Сибіга відзначив успішну взаємодію, зокрема у відбудові Чернігівської області, під патронатом Франції.

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Київ МЗС Франція

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