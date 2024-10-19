На Дніпропетровщині стела вбила водія легковика

Легковик зіткнувся з бетонною стелою, рятувальники деблокували тіло загиблого водія.

Джерело фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС оперативно відреагували на повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася неподалік селища Солоне в Дніпровському районі. Про це повідомили в ДСНС.

На місці події було встановлено, що легковий автомобіль «Mitsubishi Carisma» зіткнувся з бетонною стелою, яка частково обвалилася на транспортний засіб. Рятувальники деблокували тіло загиблого водія з-під уламків та звільнили пошкоджену автівку.

У ліквідації наслідків ДТП брали участь 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Поліція проводить слідчі дії для встановлення обставин трагедії.

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