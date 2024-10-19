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Виробник дронів DJI подав до суду на Пентагон через санкції

16:22, 19 жовтня 2024
Китайська DJI подала до суду на Пентагон через внесення до «чорного списку» компаній, що загрожують нацбезпеці США.
Виробник дронів DJI подав до суду на Пентагон через санкції
Джерело фото: opticstore.com.ua
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Найбільший у світі виробник дронів, китайська компанія DJI, подала позов проти Міністерства оборони США через включення її до списку компаній, підозрюваних у співпраці з військовими структурами Китаю. Про це повідомляє Reuters.

Американські законодавці неодноразово висловлювали стурбованість щодо можливих загроз, пов’язаних із використанням дронів DJI, зокрема стосовно передачі даних, спостереження та загроз для національної безпеки.

DJI, поряд із іншими великими китайськими компаніями, такими як China Mobile, AVIC, CNOOC і YMTC, була включена до списку, створеного США для попередження про потенційні ризики для національної безпеки. DJI, яка займає понад половину ринку комерційних дронів у США, заявляє, що не має зв'язків із китайськими військовими.

У своєму позові проти Пентагону компанія стверджує, що через «незаконне і помилкове рішення» втратила численні бізнес-угоди, була названою загрозою для нацбезпеки і тепер не може укладати контракти з урядовими структурами. DJI також зазначає, що багато клієнтів розірвали існуючі контракти і відмовляються від нових угод.

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суд США Китай

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