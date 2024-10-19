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Відмовляли в інвалідності – після затримання голови Хмельницької МСЕК Крупи люди почали масово скаржитися

13:36, 19 жовтня 2024
Люди з паралічами та вадами серця, військові з тяжкими пораненнями почали розповідати свої історії відмов.
Відмовляли в інвалідності – після затримання голови Хмельницької МСЕК Крупи люди почали масово скаржитися
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Після того, як ДБР затримало голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, люди один за одним почали говорити про відмови у призначені груп інвалідності. Зокрема, про це йдеться у матеріалі ТСН.

Як пишуть у ТСН, люди з паралічами та вадами серця, військові з тяжкими пораненнями почали розповідати свої історії відмов. 

Так, ветерана Олександра звільнили з війська, коли медики встановили титанову пластину через проблеми з хребтом. У Хмельницьку обласну МСЕК його направили лікарі.

«Сказали подаватись на групу, бо група мені обов'язкова», — каже він.

Та у Хмельницькій МСЕК Олександру відмовили. Оскільки платити не збирався, зробив дообстеження, перенаправив усе на перекомісію до цього ж МСЕКу і поїхав за кордон. Там і дізнався про рішення комісії.

«Відмова , але вони ще вказали, що я в них був очно», — каже Олександр.

Петро – військовий, який отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку майже рік тому. Низка операцій, лікування і реабілітація. Медики скерували його до МСЕКу, як претендента на отримання групи інвалідності. Але у комісії підстав для цього не побачили.

«І в АТО був, і зараз воюю. Тяжкопоранений, а зробили здоровим», — каже він.

Олена, його дружина, не уявляє, як він має повертатися на службу

«Не знаю, що робити, на адвоката грошей немає. Дивіться, яка нога.
Довго я не можу стояти, в мене дві пластини, 20 шурупів, всьо скручено до купи», — каже військовий.

У МСЕКу, як пише ТСН, запевняють, що не помилилися.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора призначив службове розслідування після того, як у медіа зʼявилася інформація про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

«У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування», - заявили в ОГП.

Там вказали, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Зокрема, зазначається, що комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Напередодні стало відомо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

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прокуратура ДБР МСЕК

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