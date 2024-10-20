У Києві судили водія, який скоїв масштабну автотрощу на Оболоні

Винуватця ДТП за участі 4 авто з рівнем алкоголю 1.78 проміле засудили до трьох років позбавлення волі.

Джерело фото: поліція Києва

Водій, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП у Оболонському районі Києва, отримав три роки позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

46-річний чоловік, керуючи автомобілем Hyundai Tucson, виїхав на зустрічну смугу на проспекті Мінському, де зіткнувся з трьома автомобілями: Honda, Ford і KIA. Внаслідок аварії троє людей отримали травми і були госпіталізовані до лікарні. Серед постраждалих — двоє водіїв і один пасажир.

Перевірка на алкоголь показала 1.78 проміле у крові водія. Відразу після ДТП його затримали, а згодом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Печерський районний суд Києва визнав чоловіка винним і засудив до трьох років ув’язнення. Також йому заборонено керувати транспортними засобами протягом п’яти років.

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