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В Киеве судили водителя, который совершил масштабную автокатастрофу на Оболони

07:00, 20 октября 2024
Виновника ДТП с участием 4 авто с уровнем алкоголя 1.78 промилле приговорили к трем годам лишения свободы.
В Киеве судили водителя, который совершил масштабную автокатастрофу на Оболони
Источник фото: полиция Киева
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Водитель, который в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП в Оболонском районе Киева, получил три года лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

46-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Tucson, выехал на встречную полосу на проспекте Минском, где столкнулся с тремя автомобилями: Honda, Ford и KIA. В результате аварии три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших - двое водителей и один пассажир.

Проверка на алкоголь показала 1.78 промилле в крови водителя. Сразу после ДТП его задержали, а впоследствии сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Печерский районный суд Киева признал мужчину виновным и приговорил к трем годам заключения. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение пяти лет.

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