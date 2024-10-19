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Умер автор «стенфордского эксперимента» Филипп Зимбардо

13:18, 19 октября 2024
В 1971 году ученый разделил людей на «охранников» и «заключенных» и поместил их в условную тюрьму — так он хотел изучить психологические реакции человека.
Умер автор «стенфордского эксперимента» Филипп Зимбардо
Источник фото: L.A. Cicero / Stanford Report
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Умер известный психолог Филипп Зимбардо. О его смерти сообщил Стэнфордский университет, в котором Зимбардо работал более 50 лет. Мужчине, которого не стало 14 октября, был 91 год.

Филипп Зимбардо наиболее известен как автор «стенфордского эксперимента».

В 1971 году молодой профессор Филипп Зимбардо с командой исследователей создал в подвале психологического факультета Стэнфордского университета макет тюрьмы, куда на несколько дней поселил «заключенных» и «надзирателей». Роли распределились путем жеребьевки между мужчинами-студентами университетов, найденными через объявления в газете.

Эксперимент должен был длиться две недели, но из-за того, что насилие и психологическое состояние испытуемых, как говорилось в начальных результатах исследования, вышли из-под контроля, эксперимент пришлось остановить через шесть дней.

Всех участников погружали в тюремную атмосферу: «охранникам» раздали специальную форму и дубинки, «заключенных» внезапно забирали из дома, проводили полный осмотр, согласно протоколу, со снятием отпечатков пальцев, а также одели в робу.

Согласно выводу, молодые люди очень быстро вошли в предложенные роли: «наблюдатели» стали чрезмерно жестокими и применяли психическое и физическое насилие к «заключенным», а у тех развилась излишняя пассивность и наблюдались серьезные проблемы с психикой. Этот эксперимент часто используется в качестве примера того, насколько глубоко приписаны социальные роли и различные ситуации влияют на поведение и мировосприятие человека.

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